Латвійська православна церква звернулася до партріарха Кирила щодо надання їй автокефалії

Латвійська Православна Церква провела 20 жовтня Собор за участі священнослужителів та мирян, де розглянули два питання – звернення до патріарха Кирила про надання ЛПЦ статусу автокефальної церкви та внесення відповідних змін до статуту ЛПЦ. Про це повідомляє місцеве видання BB.LV.

Згідно з новим Законом про Латвійську Православну Церкву, ініційованим президентом Латвії Егілом Левітсом і затвердженим Сеймом 8 жовтня, ці поправки до статуту необхідно внести до 31 жовтня поточного року. Видання з посиланням на соціальні мережі повідомляє про те, що поставлені завдання були виконані.

Нагадаємо, Сейм Латвії 8 жовтня ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про Латвійську православну Церкву, які встановлюють повну незалежність ЛПЦ з усіма її єпархіями, парафіями та установами від будь-якої церковної влади за межами Латвії (до цього ЛПЦ була підпорядкована Московській єпархії).