“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
У Києві почали відключати електроенергію
У Києві почали відключати електроенергію
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Шмигаль розповів, які саме студенти-контрактники старших курсів університетів і ПТУ зможуть перейти на бюджетну форму навчання

Проєкт охопить близько 80 тисяч осіб, для цього держава виділить 363 млн грн.

Шмигаль розповів, які саме студенти-контрактники старших курсів університетів і ПТУ зможуть перейти на бюджетну форму навчання
Фото: Фокус

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє окремим категоріям студентів-контрактників старших курсів університетів та профтехучилищ перейти на бюджетну форму навчання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, до категорій, які охоплює урядовий проєкт, належать:

  • діти загиблих захисників і захисниць України;
  • учасники бойових дій та їхні діти;
  • внутрішньо переміщені особи, які переїхали з громад, які перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії. 

"Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави", - додав Шмигаль.

Урядовий проєкт охопить цьогоріч більш ніж 80 тисяч людей. Для цього держава виділить 363 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також держава компенсує борги студентів, які проживають у районах проведення бойових дій чи перебували у тимчасовій окупації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також