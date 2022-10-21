Шмигаль розповів, які саме студенти-контрактники старших курсів університетів і ПТУ зможуть перейти на бюджетну форму навчання

Проєкт охопить близько 80 тисяч осіб, для цього держава виділить 363 млн грн.

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє окремим категоріям студентів-контрактників старших курсів університетів та профтехучилищ перейти на бюджетну форму навчання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, до категорій, які охоплює урядовий проєкт, належать:

діти загиблих захисників і захисниць України;

учасники бойових дій та їхні діти;

внутрішньо переміщені особи, які переїхали з громад, які перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії.

"Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави", - додав Шмигаль.

Урядовий проєкт охопить цьогоріч більш ніж 80 тисяч людей. Для цього держава виділить 363 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також держава компенсує борги студентів, які проживають у районах проведення бойових дій чи перебували у тимчасовій окупації.