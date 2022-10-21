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Бойовики "ДНР" захопили в полон російського військового і вимагали в його рідних викуп, - розвідка

Загарбника схопили, коли той пішов у місто по самогонку.

Бойовики "ДНР" захопили в полон російського військового і вимагали в його рідних викуп, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Бойовики так званої "ДНР" взяли в полон російського військового і вимагали у його рідних викуп.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами рашистів, загарбник пішов у місто по самогонку. Коменданти-"днрівці" вдарили його по голові й затягнули в підвал. Тоді скинули тещі та дружині фото зв'язаного полоненого й вимагали гроші.

Витягнули з "полону" рашиста через військове керівництво.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські окупанти скаржаться на погане спорядження та відсутність навчання для мобілізованих.

А в тимчасово окупованому Криму мобілізовують водіїв швидкої допомоги і трактористів аграрних підприємств.

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