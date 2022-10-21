Бойовики "ДНР" захопили в полон російського військового і вимагали в його рідних викуп, - розвідка

Бойовики так званої "ДНР" взяли в полон російського військового і вимагали у його рідних викуп.
Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
За словами рашистів, загарбник пішов у місто по самогонку. Коменданти-"днрівці" вдарили його по голові й затягнули в підвал. Тоді скинули тещі та дружині фото зв'язаного полоненого й вимагали гроші.
Витягнули з "полону" рашиста через військове керівництво.
Нагадаємо, за даними української розвідки, російські окупанти скаржаться на погане спорядження та відсутність навчання для мобілізованих.
А в тимчасово окупованому Криму мобілізовують водіїв швидкої допомоги і трактористів аграрних підприємств.