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У Бериславі на Херсонщині припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади

Місто продовжують залишати і колаборанти.

У Бериславі на Херсонщині припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади
Фото: Facebook/Бериславська Міська Рада

У місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили роботу всі органи окупаційної влади.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними командування, також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти. Вони вивозять свої родини та майно.

Тим часом загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області взялися покращувати роботу телерадіомовлення. 

Нагадаємо, днями стало відомо, що окупанти тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Українські захисники впритул підійшли до стратегічного міста та Каховської ГЕС.

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