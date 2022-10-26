​Повітряні сили збили над Херсонщиною ворожий вертоліт Ка-52

Сьогодні близько 17:00 військові Повітряного командування “Південь” збили у Херсонській області російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“26 жовтня, близько 17:00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили України збили над Миколаївською областю російський штурмовик Су-25.