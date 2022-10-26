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​Повітряні сили збили над Херсонщиною ворожий вертоліт Ка-52

Гелікоптер “приземлили” у Бериславському районі.

​Повітряні сили збили над Херсонщиною ворожий вертоліт Ка-52
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в фейсбук

Сьогодні близько 17:00 військові Повітряного командування “Південь” збили у Херсонській області російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“26 жовтня, близько 17:00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, Збройні сили України збили над Миколаївською областю російський штурмовик Су-25.

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