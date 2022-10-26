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Ескалатори на всіх станціях харківського метро повертаються до звичайного режиму роботи

Зупинка ескалаторів була викликана вимогою найжорсткішої економії. 

Ескалатори на всіх станціях харківського метро повертаються до звичайного режиму роботи
Фото: Ігор Терехов

Відсьогодні, 26 жовтня, ескалатори на всіх станціях метро у Харкові повертаються до звичайного режиму роботи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Сьогодні ми знайшли спосіб увімкнути ескалатори на станціях метрополітену, не порушивши загальний баланс споживання електрики”, - повідомив Терехов.

Ескалатори у метро Харкова не працювали з минулого тижня.

Терехов закликав містян відповідально ставитись до споживання електроенергії, заощаджувати вдома, на роботі, у місцях громадського користування, на виробництвах, у магазинах, на ринках.

Нагадаємо, у Харкові вранці 17 жовтня призупинили роботу метро. Також повідомлялось про проблеми з роботою наземного електротранспорту. У різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

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