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Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію, – Мінінфраструктури про вихід РФ зі зернової угоди

Ми залишаємося надійним партнером для цивілізованого світу.

Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію, – Мінінфраструктури про вихід РФ зі зернової угоди
Фото: Мінінфраструктури

Україна готова продовжувати відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Про це йдеться у коментарі міністерства інфраструктури України щодо заяви Росії про вихід із “Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”.

“Хочемо наголосити, реалізація “Ініціативи” несе виключно гуманітарний характер. Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання “Ініціативи”), 23 вересня – на порт “Одеса”, а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

З 1 серпня, з моменту виходу з українського порту “Одеса” першого судна і до сьогодні нам вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії. 

У рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

“Разом з тим наголошуємо, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Українська сторона очікує на реакцію Туреччини.

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