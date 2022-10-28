До кінця 2022 року інфляція прискориться до 30%, – НБУ

Нацбанк прогнозує, що наступного року інфляція почне сповільнюватися.

До кінця цього року інфляція в Україні прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки російської агресії.

Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ за жовтень 2022 року.

У звіті зазначається, що ключовими чинниками зростання інфляції залишатимуться прямі та опосередковані наслідки війни:

руйнування виробництв;

порушення ланцюгів постачання;

скорочення пропозиції товарів та послуг;

збільшення витрат бізнесу.

Серед причин спаду економіки називають також наслідки війни:

скорочення внутрішнього попиту;

порушення логістики;

значні втрати робочої сили та виробничого потенціалу.

За даними експертів НБУ, відновленню економічної активності сприяють визволення окупованих земель, швидше пристосування бізнесу до роботи в умовах війни та запуск "зернового коридору" наприкінці липня.

Нацбанк прогнозує, що наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – зростати, але помірними темпами.

Нагадаємо, інфляція у останній місяць літа сягнула 23%.