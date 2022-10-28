До кінця 2022 року інфляція прискориться до 30%, – НБУ

До кінця цього року інфляція в Україні прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки російської агресії.
Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ за жовтень 2022 року.
У звіті зазначається, що ключовими чинниками зростання інфляції залишатимуться прямі та опосередковані наслідки війни:
- руйнування виробництв;
- порушення ланцюгів постачання;
- скорочення пропозиції товарів та послуг;
- збільшення витрат бізнесу.
Серед причин спаду економіки називають також наслідки війни:
- скорочення внутрішнього попиту;
- порушення логістики;
- значні втрати робочої сили та виробничого потенціалу.
За даними експертів НБУ, відновленню економічної активності сприяють визволення окупованих земель, швидше пристосування бізнесу до роботи в умовах війни та запуск "зернового коридору" наприкінці липня.
Нацбанк прогнозує, що наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – зростати, але помірними темпами.
Нагадаємо, інфляція у останній місяць літа сягнула 23%.