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До кінця 2022 року інфляція прискориться до 30%, – НБУ

Нацбанк прогнозує, що наступного року інфляція почне сповільнюватися.

До кінця 2022 року інфляція прискориться до 30%, – НБУ
Фото: НБУ

До кінця цього року інфляція в Україні прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки російської агресії.

Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ за жовтень 2022 року.

У звіті зазначається, що ключовими чинниками зростання інфляції залишатимуться прямі та опосередковані наслідки війни:

  • руйнування виробництв;
  • порушення ланцюгів постачання;
  • скорочення пропозиції товарів та послуг;
  • збільшення витрат бізнесу.

Серед причин спаду економіки називають також наслідки війни:

  • скорочення внутрішнього попиту;
  • порушення логістики;
  • значні втрати робочої сили та виробничого потенціалу.

За даними експертів НБУ, відновленню економічної активності сприяють визволення окупованих земель, швидше пристосування бізнесу до роботи в умовах війни та запуск "зернового коридору" наприкінці липня.

Нацбанк прогнозує, що наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – зростати, але помірними темпами.

 

Нагадаємо, інфляція у останній місяць літа сягнула 23%. 

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