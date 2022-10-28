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Вулиця в Києві носитиме ім‘я загиблого журналіста Олександра Махова

Він загинув 4 травня у селі Довгеньке Харківської області.

Вулиця в Києві носитиме ім‘я загиблого журналіста Олександра Махова
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Ім’ям загиблого журналіста і десантника Олександра Махова назвали вулицю у Києві.

Про це повідомляють у Facebook Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Зазначається, що 27 жовтня Київська міська рада підтримала проєкт рішення про перейменування сорока міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами.

Колишню вулиця Жолудєва у Святошинському районі столиці перейменовано на честь Олександра Махова, загиблого воїна 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Ім’ям Олександра також перейменували станцію швидкісного трамваю.

Олександр Махов родом з Луганська. У 2014 році з початком тривожних подій залишив рідне місто. У 2015 році пішов добровольцем захищати Україну від російсько-терористичних угрупувань. Кулеметник Махов боронив околиці тимчасово окупованої Горлівки.

Олександр – професійний журналіст. Працював на Телеканалі Україна та Телеканалі Дом. Після демобілізації повернувся в журналістику і постійно перебував у службових від рядженнях в районах АТО/ООС як військовий кореспондент. Сашко був одним з кращих журналістів на війні, неодноразово проводив курси для майбутніх медійників.

З початком повномасштабного збройного вторгнення військ Російської Федерації в Україну, сержант запасу Махов знову став до лав ЗСУ.

У складі 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмова бригади ЗСУ вів бойові дії на Ізюмському напрямку. 4 травня в селі Довгеньке Олександр Махов загинув. В населений пункт увірвалась колона російської бронетехніки. Сержант Махов з гранатомету знищив ворожу БМП разом із 5-ма загарбниками. Російські війська були зупинені, але під час відходу, відкрили вогонь з артилерії і Сашко отримав осколкове поранення несумісне з життям.

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