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СБУ затримала російську агентку, яка «полювала» за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

СБУ затримала російську агентку, яка «полювала» за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення сил оборони у прифронтових районах півдня України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Зловмисниця передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області», - йдеться у повідомленні.

Крім того, вона передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Спецслужба інформує, що співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала поплічника РФ, який наводив ворожі ракети на Рівне. Його затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

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