У Київській області майже 600 переселенців не отримували виплати, - Верещук

Місцевий орган соціального захисту майже не функціонував: під час бойових дій згоріли архіви.

У Бучанському районі Київської області близько 600 переселенців не отримували виплати.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, місцевий орган соцзахисту майже не функціонував - під час бойових дій згоріли архіви, є нестача персоналу і проблеми з інтернетом.

Про проблему стало відомо в міністерстві. Тоді втрутилася обласна військова адміністрація.

Наразі, за словами Верещук, колектив органу соцзахисту сформували, налагодили комунікації. Розв'язати проблему з виплатами мають через два-три тижні.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр повідомляла що через неправильно оформлені документи і тому, що Дія не передала в органи соцзахисту дані переселенців, люди не отримали обіцяні Кабміном виплати.

Тим часом на звільнених територіях Харківської області почали виплачувати разову грошову допомогу жителям.