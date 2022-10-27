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Понад 300 млрд гривень було спрямовано на соцвиплати у січні-вересні 2022 року

На виплату пенсій було спрямовано 166 млрд гривень.

Понад 300 млрд гривень було спрямовано на соцвиплати у січні-вересні 2022 року

За січень-вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 304,9 млрд гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

"За період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд гривень, зокрема у вересні – 34,1 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 166 млрд гривень направлено Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у вересні ‒ 21,4 млрд гривень.

 

На єПідтримку було направлено 30,9 млрд гривень. Це забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на її одержання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив отримувати на деокупованих територіях готівкою пенсії оформлені на банківську картку. 

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