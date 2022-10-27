Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку

Кому він може стати у пригоді і за яких умов?

Хоча НБУ зазначає , що це новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань.

Та по закінченні строку цей вклад будуть виплачувати в гривні за чинним офіційним курсом. Ця вимога значно скорочує число потенційних вкладників, бо відсотки за депозитами цілком можуть бути меншими, ніж відсоток, на який зросте вартість долара США за цей час. Потенційні вкладники доволі прохолодно сприйняли цю новину від НБУ - як свідчать дані онлайн-опитування одного з комерційних банків країни, понад дві третини учасників не захотіли брати участь у таких програмах.

З 21 жовтня в українців з’явилася можливість купувати безготівковий долар за офіційним курсом 36,57 грн/$ для розміщення на депозит строком від 6 місяців. Дозвіл на це банкам видав НБУ .

Фото: gsminfo.com.ua

Кому це вигідно?

На тлі війни в нашій країні цілком легально діють три обмінні курси – офіційний НБУ, обмінний для купівлі валюти в банках під депозитні програми і, зрештою, готівковий у пунктах обміну і касах. Є ще сірий онлайн-ринок і чорний зі своїми курсами.

Купити в Нацбанку іноземні гроші можуть не всі охочі – НБУ продає їх на валютному ринку банкам і небанківським установам для балансування ринку експортерів та імпортерів.

Банкіри та фінустанови, якщо мають валюту, продають її населенню з певними націнками.Тому готівковий долар, попри офіційний курс, у касах банків та обмінниках коштує від 40 грн за долар США.

Хоча можна купити й дешевше.

Наприклад, після послаблень з боку НБУ влітку населенню можна це робити навіть онлайн – у банках. Щоправда, не для зберігання в паперовому вигляді, а з розміщенням на депозит від трьох місяців за комерційним курсом (зараз за курсом 37,5-38,5 грн за долар США). Ці вклади можна отримати в іноземній валюті після завершення їхнього терміну.Та в цьому разі діє обмеження на суму вкладу в 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті), тоді як за новою опцією від НБУ сума і кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються.

І ця нова програма власне й розрахована на тих, хто має можливість зберігати в банках понад 100 тис. грн щомісяця.

Фото: скрин-відео Олена Коробкова

«Важливо, що цим рішенням Національний банк фактично зняв обмеження на суму купівлі валюти, якщо ця купівля здійснюється з умовою продати її пізніше. Нагадаю, схожий механізм, але без обов'язкового продажу валюти в кінці строку, був дозволений раніше і чинний сьогодні, однак придбати долари за цим механізмом можна на суму до 100 тисяч гривень протягом місяця. Водночас за механізмом зі зворотним продажем можна придбати будь-яку суму – хоч мільйон, хоч два. Це фактично хеджування валютного ризику. Водночас купівля доларів з обов'язковим зворотним продажем не створює тиску на міжнародні резерви НБУ», – розповіла LB.ua голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

І в Нацбанку теж визнають, що рішення в першу чергу стосується певної категорії вкладників.

«Це альтернативна опція, яку використовуватимуть ті люди, кому цікаві особливості саме цього депозиту», - констатують у НБУ.

Бо, власне, цим і обмежуються її принади.

Фактично це те саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент, визнають у Нацбанку.

Щоправда, не зовсім так само, бо треба пам’ятати, що депозитні відсотки оподатковують за загальною ставкою 19.5%, зокрема, податок на доходи – 18.0%, військовий збір – 1.5%.

Відсоткова ставка за цим депозитом теж має встановлюватись відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

«Тобто такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж для примноження заощаджень», – констатують у НБУ.

Фото: Національний банк України Національний банк України

І зазначають, що його впровадження «створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку».

«Це рух НБУ у правильному напрямку, аби зменшити тиск на готівковий ринок валюти та створити певну альтернативу для тих, хто має кошти», – зазначив стосовно цього економіст Тарас Козак у коментарі для LB.ua.

НБУ на щось натякає?

Можливість заробітку за цією програмою може бути й більшою. У першу чергу навіть не з відсотків, які запропонують банки, а якщо офіційний курс гривні буде послаблено. Тоді, відповідно, вартість заощадження зросте автоматично на той відсоток, на який збільшиться курс.

Тож головна інтрига з цими депозитами буде в тому, чи піде НБУ на перегляд офіційного курсу наступного року?

Останні заяви регулятора, вже за нового керівництва, свідчать про те, що НБУ зберігає незмінною і облікову ставку, і макропрогнози на наступний рік.

Але це все станом на кінець жовтня, бо у своїх поясненнях до програми НБУ фактично зберігає за собою можливість корекції курсу.

«Офіційний курс, який встановлює НБУ, не може ігнорувати об'єктивні обставини, які впливають на економіку», – констатують ініціатори постанови.

І додають, що спрогнозувати, яким буде офіційний курс за пів року, неможливо. Причина – високий рівень невизначеності, пов'язаний з війною.

Фото: Tima Miroshnichenko/pexels.com

«Курс гривні може як зміцнюватися, так і знецінюватися – це залежатиме від багатьох факторів. Серед них: ритмічність і обсяги надходження міжнародної допомоги, динаміка експорту та імпорту, військова ситуація тощо», – зазначають у роз’ясненнях Нацбанку.

Нагадаємо, що урядовий макропрогноз передбачає, що на кінець 2023 року фактичний курс долара може сягнути 50 грн за долар США. Якщо врахувати, що зараз готівкову валюту США в обмінниках міняють на рівні трохи більш як 40 грн грн/долар, то це подорожчання на 25-30%, при тому що середні ставки за депозитами станом на кінець жовтня не перевищують 14%.

Натомість як вказують банкіри та економісти, якщо курс залишиться без змін, вклади за цією програмою можуть бути навіть збитковими.

«Якщо до повернення вкладу курс не зміниться, то вкладник отримає свою гривню назад без курсової різниці з нижчою дохідністю порівняно зі звичайним гривневим вкладом (за валютними вкладами відсотки значно нижчі). Якщо ж долар виросте, то вкладник отримає додатковий прибуток. А якщо офіційний курс долара буде скоригований у бік укріплення гривні, то за підсумками можна залишитися й у збитку», – зазначає Олена Коробкова.

Про ризики говорить і інша її колега – банкір, директор департаменту казначейських операцій одного з комерційних банків Анна Золотько.

«Якщо гривня буде девальвувати і НБУ повернеться до плаваючого курсоутворення, дохідність такого депозиту разом з курсовою різницею може скласти близько 30% річних. Це дуже непоганий показник, що повністю перекриває інфляцію. Але якщо офіційний курс залишатиметься на сьогоднішній позначці, клієнт може навіть втратити до 1-1,5% своїх заощаджень через комісію за конвертацію, яку доведеться сплатити банку», – зазначила Золотько в коментарі для ЗМІ.

На це звертає увагу і Тарас Козак.

Фото: Макс Левін Тарас Козак

«Якщо долар буде фактично по 50 грн, інфляція на рівні 25-30%, а офіційний обмінний залишиться на рівні 36,6 грн, з дохідністю депозиту, скажімо, 15%, то який це захист заощаджень? Ба більше, якщо міжнародна допомога буде надходити ритмічно і валюти буде вдосталь, НБУ може ж і зменшити офіційний курс. Тому як ідея альтернативи в наших умовах це добре, однак вона ще вимагає доопрацювання», – каже він.