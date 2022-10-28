Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Жителю Херсонщини повідомили про підозру в колабораціонізмі - він погодився очолити так звану податкову службу в області.

Про це розповіли в прокуратурі Херсонської області.

Під час слідства з'ясувалося, що у червні цього року підозрюваний пішов на співпрацю з росіянами і став виконувачем обов'язків "керівника податкової".

Фото: Херсонська обласна прокуратура

"На займаній посаді чоловік виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України", - додали в прокуратурі.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Херсонській області.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у колабораційній діяльності двох жителів Новоолександрівської громади у Херсонській області. Вони добровільно зайняли посади т. зв. "старости села Червоне" та "голови сільської ради села Гаврилівка".

Нещодавно підозри оголосили двом псевдоправоохоронцям Харківщини.