Жителю Херсонщини повідомили про підозру в колабораціонізмі - він погодився очолити так звану податкову службу в області.
Про це розповіли в прокуратурі Херсонської області.
Під час слідства з'ясувалося, що у червні цього року підозрюваний пішов на співпрацю з росіянами і став виконувачем обов'язків "керівника податкової".
"На займаній посаді чоловік виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України", - додали в прокуратурі.
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Херсонській області.
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, правоохоронці викрили у колабораційній діяльності двох жителів Новоолександрівської громади у Херсонській області. Вони добровільно зайняли посади т. зв. "старости села Червоне" та "голови сільської ради села Гаврилівка".
Нещодавно підозри оголосили двом псевдоправоохоронцям Харківщини.