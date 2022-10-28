Кабмін схвалив проєкт меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією

Підписання проєкту дасть змогу спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки.

Кабінет міністрів схвалив проєкт меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Його підписання дозволить нам спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки. Мова йде про проєкти в енергетиці, інфраструктурі та в інших галузях", – йдеться в повідомленні.

Голова уряду додав, що це принесе додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та посилить економіку України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвестицій.