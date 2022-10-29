НБУ запустить фінтех-«пісочницю» до кінця року, - інвестор sportbank та акціонер Parimatch Никита Ізмайлов

Національний банк України планує до кінця року запустити регуляторну «пісочницю» для фінтех-ринку та вніс відповідні норми до своєї стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Про це повідомив інвестор sportbank та акціонер Parimatch Никита Ізмайлов у своїй колонці на сайті Medium.

За його словами, запуск регуляторної пісочниці стане потужним стимулом розвитку інновацій у сфері фінансових технологій та дозволить Україні увійти до шорт-листа країн-першопрохідців, які запустили подібний майданчик.

«Фінтех-пісочниця – це так зване безпечне місце, де фінансові компанії можуть експериментувати з продуктами та послугами, тестувати їх на невеликій кількості клієнтів під контролем фінансових регуляторів. До регулятора звертається компанія із пропозицією протестувати новий сервіс. У законодавстві такий сервіс не вказано, адже він поки що не має аналогів. Пісочниця потрібна саме для того, щоб випробувати нововведення, протестувати їхню роботу, при цьому спостерігатиме за процесами регулятор. Якщо сервіс почне працювати, то він вийде на ринок, а регулятор зможе під нього удосконалити нормативно-правову базу, фактично узаконити його», - зазначив Никита Ізмайлов.

На думку бізнесмена, подібна екосистема забезпечить продуктивну атмосферу співпраці для фінтех-гравців та удосконалення існуючих пропозицій на основі потреб клієнтів.

«Такі платформи вже працюють у понад 50 країнах світу (Великобританія, США, Канада, Австралія, Швейцарія, Сінгапур, Литва, ОАЕ, Індонезія та інші). Перша з них з'явилася у 2015 році у Великій Британії. У пісочницю Великобританії FCA взяли понад 150 компаній. Ці компанії отримали інвестицій на понад $167 млн у свої проекти. Якщо у Великій Британії пісочниця була створена для вивчення нових технологій, то інші країни пішли іншим шляхом. Наприклад, у Японії пісочниця відкрита як для місцевих, так і для зарубіжних компаній, готових експериментувати з новими технологіями, у тому числі блокчейн та штучний інтелект у медичній, фінансовій та транспортній сферах», - повідомив Никита Ізмайлов.

Інвестор sportbank вважає, що розвиток цифрових інновацій підвищить якість фінансових послуг та знизить їхню вартість.

«Споживач отримає покращений сервіс за нижчою ціною. При цьому регулятор подбає про такі базові речі, як захист прав споживачів та безпеку даних. Для фінтех-компаній участь у пісочниці вимагає менше витрат та збільшує окупність нових сервісів чи послуг. Компанії, які тестували сервіси в пісочниці, мають набагато вищу довіру до їхніх продуктів на ринку та з боку інвесторів. За даними Світового банку, ймовірність залучення інвестицій на 50% вища, якщо компанії є частиною регуляторного ланцюжка», - зазначив акціонер Паріматч.

Підприємець наголосив, що запуск регуляторних пісочниць, як показує досвід інших країн, призводить до зростання інвестицій у фінтех-сферу та економіку країни загалом, та перерахував додаткові переваги роботи такого майданчика в Україні.

«По-перше, платформа буде відкрита для всіх учасників, які хочуть використовувати нові сервіси та надавати нові послуги. Тобто для будь-якої компанії світу. По-друге, у пісочниці діятиме спеціальний режим роботи. Він дає можливість спробувати експериментальні послуги без ризику порушити закон. По-третє, під нові послуги регулятор зможе одразу розробляти нормативно-правову базу. Також важливо, що Нацбанк України закладе впровадження фінтех-пісочниць до своєї Стратегії розвитку фінтеху до 2025 року», – наголосив Никита Ізмайлов.

Інвестор підкреслив, що фінтех-компанії країни кілька років чекали такого рішення Нацбанку.

«Рішення НБУ ставить нашу країну в один ряд із країнами, де компанії вже мають переваги регуляторної пісочниці. Особливо важливим є такий крок під час війни, коли український бізнес зіткнувся з обмеженнями та втратами. Держава в особі Нацбанку дає нам, представникам фінтеху, можливість впроваджувати нові технології, розвивати високотехнологічні проекти. Я як інвестор sportbank та акціонер Parimatch, активно підтримую створення регуляторної пісочниці в Україні», - резюмував Никита Ізмайлов.