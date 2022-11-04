45,6% об’єктів по всій Україні підключені до тепла, у Києві опалюють 78% будівель, - Шмигаль

Від донорів держава отримала 700 генераторів, на черзі - ще 900.

В Україні майже половина об'єктів (школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки) підключена до тепла. Цифра становить наразі 45,6%.

Таку інформацію озвучив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, найвищий показник - у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.

У Києві опалюють поки 78% будівель.

Прем'єр додав, що у підземних газосховищах достатньо ресурсу для проходження опалювального сезону.

"Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон. Ми готуємося до будь-яких сценаріїв", - сказав глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що триває процес накопичення обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій.

"Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, вчора Івано-Франківщина отримала генератори від Союзу українців у Румунії.

Латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельних генератори та 17 тонн продуктів харчування. А Іспанія передає 30 машин швидкої допомоги та генератори для енергозабезпечення лікарень.