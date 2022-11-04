ВР прийняла закон щодо захисту фінансової системи України від країни-окупантки

Верховна Рада України на засіданні 4 листопада ухвалила в цілому закон щодо захисту фінансової системи від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. За закон про внесення змін до закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 проголосували 316 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Законом передбачено:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ;

“Були підтримані правки 16, 19 та 22, скоротили строк статусу ПЕП до 3-х років. Правку про повернення під фінмоніторинг олігархів не підтримали. До другого читання прибрали правку, коли до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, – написав нардеп.

Нагадаємо, Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. До нього планують вже цього року залучити 20 млрд грн від націоналізації.