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Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки і школа

Є загиблі і поранені.

Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки і школа

Вночі і вранці 4 листопада ворог обстрілював Донецьку область ракетами, з артилерії та “градів”. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, школа і підстанція.

Про це повідомляє у Telegram Донецька ОВА.

Зазначається, що найбільше від росіян постраждав Покровськ – ракетними ударами пошкоджено школу і щонайменше 22 будинки. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Під обстріли також потрапив Вугледар – у місті знищено підстанцію, пошкоджено п’ять будинків.

“У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді – околиці Первомайського. В Авдіївці були поодинокі прильоти вночі, а вранці – обстріли з артилерії та “градів” по центру міста”, – поінформували в ОВА.

У Бахмуті росіяни вбили щонайменше трьох людей, поранили ще п’ятьох. Пошкоджено дев’ять приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено будинок, люди не постраждали. У Соледарській громаді було гучно біля Бахмутського і Яковлівки, у Світлодарській – на станції Майорськ.

Тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді.

В Донецькій ОВА вкотре закликали людей евакуюватися – в області залишатися небезпечно.

 

Нагадаємо, минулої доби противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.

 

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