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​Учора російські військові вбили 9 і поранили 16 українців, – Офіс президента

Найбільше загиблих у Донецькій області.

​Учора російські військові вбили 9 і поранили 16 українців, – Офіс президента
Фото: Поліція Донецької області

У четвер, 3 листопада, російські військові вбили 9 мирних жителів, 16 громадян України отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 3 листопада:

  • Донецька область – 9 загиблих (у тому числі виявлено тіло людини, вбитої раніше), 14 поранених;
  • Харківська область – 1 поранений (людина підірвалася на міні);
  • Херсонська область – 1 поранений.

 

Нагадаємо, на Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей, 200 тіл досі лишаються непізнаними.

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