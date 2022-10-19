Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії

До нього планують вже цього року залучити 20 млрд грн від націоналізації.

Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За закон в цілому проголосували 251 нардеп, передає кореспондентка LB.ua.

Документ підготовлений за ініціативою Уряду і безпосередньо Міністерства фінансів. Він передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків, спричинених повномасштабною збройною агресією РФ проти України, та визначення джерел фінансового забезпечення такого фонду.

Коштами такого фонду планується здійснити "будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) громадських будівель (з врахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання; реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації; розроблення проєктної (проєктно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації; закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій", - йдеться у пояснювальній записці.

Напередодні народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що бюджетний Комітет Ради схвалив в цілому законопроєкт 8027 до другого читання.

"Це той закон, який під красивою назвою повертає в певному сенсі соцеконом. Тільки джерелом будуть тепер націоналізовані кошти та прибуток від продажу такого майна", – пояснив він.

Нардеп подавав до другого читання чотири важливі пропозиції:

Прибрати будь-яке погодження розподілу цих грошей з бюджетним комітетом (звичайно, цю пропозицію відхилили та залишили в тексті погодження); У першу чергу відправляти ці гроші на військові потреби, а потім все інше (теж ніхто не прийняв); Залишки коштів (після покриття військових потреб) направляти на придбання житла для людей, які без нього залишились в результаті війни; Погашати одразу «націоналізовані» ОВДП, а не платити по ним відсотки як це є зараз (тут хоча б дослухались).

За його словами, в результаті до другого читання текст залишився без принципових змін:

Пропонується всі гроші від націоналізації направляти в спецфонд і далі використовувати за напрямами та з погодженням з бюджетним Комітетом парламенту.

"Планують вже цього року залучити 20 млрд грн від націоналізації. Щось поки з темпами ведення санкцій виглядає більше як wishful thinking", – вважає депутат.

Нагадаємо, на початку квітня Кабмін подав на розгляд президенту Володимиру Зеленському проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Зазначалося, що Фонд буде забезпечувати координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення держави.

За місяць на UNITED24 надійшло понад $51 млн.