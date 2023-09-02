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Нова Країна

Володимир Кузьо: “Держава допомагає бізнесу шукати стимули інвестувати вже зараз”

Попри низку факторів, які ускладнюють сьогодні процес інвестування в Україну (перш за все безпековий), держава бачить своїм завдання допомагати бізнесу шукати стимули інвестувати вже зараз, не очікуючи кінця війни, говорить Володимир Кузьо, заступник міністра економіки. Про своє бачення ролі держави у відновленні інвестування він розповів під час панельній дискусії«Нова країна – регіональні виміри: можливості та виклики», в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна”, яка відбулася в Одесі на запрошення Одеського бізнес-клубу.

Володимир Кузьо, заступник міністра економіки
Фото: LB.ua
Володимир Кузьо, заступник міністра економіки

“Що таке інвестиції для бізнесу? Вони починаються з бізнес-плану, інвестиційного планування. І те, в яких умовах бізнес може інвестувати, залежить від багатьох факторів. Перше - це допуск до фінансування, допуск до капіталу. Друге - це вартість фінансування. Третє - це ризики, з якими стикається бізнес під час транспортування товарів, під час зберігання товарів, воєнні ризики. І всі ці складові в результаті впливають на рішення, інвестувати зараз в Україну чи не інвестувати. Яка роль держави в цьому питанні? Не інвестиційна. Її роль - допомагати бізнесу інвестувати і шукати стимули, які дозволять не чекати часу X після війни, а інвестувати вже зараз”, - говорить урядовець.

Як приклад таких “стимулів” він наводить часткову компенсацію відсоткової ставки або пошук можливості страхування, видачі страхових полісів від різних видів військових ризиків. Також - доступ до міжнародних проєктів, міжнародного фінансування.

“Зміщувати фокус міжнародних фінансових організацій з виключно інфраструктури, відбудови, макрофіну, на приватний сектор. Тому що в результаті приватний сектор буде драйвити економіку України. В цьому ми бачимо, в тому числі роль міністерства (економіки. - ред.) - знаходити стимули для бізнесу, для інвестицій зараз. Не чекати кінця війни”, - відзначає Володимир Кузьо.

Він закликав бізнес ініціювати - в будь-який зручний спосіб, через асоціації абощо - ідеї, що стосуються сектора інвестицій.

“Ми відкриті до діалогу, будемо продовжувати спілкуватись відкрито. Без ініціативи двосторонньої - державної і приватної - країна не досягне успіху”, - резюмував заступник міністра економіки.

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