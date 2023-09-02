Володимир Кузьо: “Держава допомагає бізнесу шукати стимули інвестувати вже зараз”

“Що таке інвестиції для бізнесу? Вони починаються з бізнес-плану, інвестиційного планування. І те, в яких умовах бізнес може інвестувати, залежить від багатьох факторів. Перше - це допуск до фінансування, допуск до капіталу. Друге - це вартість фінансування. Третє - це ризики, з якими стикається бізнес під час транспортування товарів, під час зберігання товарів, воєнні ризики. І всі ці складові в результаті впливають на рішення, інвестувати зараз в Україну чи не інвестувати. Яка роль держави в цьому питанні? Не інвестиційна. Її роль - допомагати бізнесу інвестувати і шукати стимули, які дозволять не чекати часу X після війни, а інвестувати вже зараз”, - говорить урядовець.
Як приклад таких “стимулів” він наводить часткову компенсацію відсоткової ставки або пошук можливості страхування, видачі страхових полісів від різних видів військових ризиків. Також - доступ до міжнародних проєктів, міжнародного фінансування.
“Зміщувати фокус міжнародних фінансових організацій з виключно інфраструктури, відбудови, макрофіну, на приватний сектор. Тому що в результаті приватний сектор буде драйвити економіку України. В цьому ми бачимо, в тому числі роль міністерства (економіки. - ред.) - знаходити стимули для бізнесу, для інвестицій зараз. Не чекати кінця війни”, - відзначає Володимир Кузьо.
Він закликав бізнес ініціювати - в будь-який зручний спосіб, через асоціації абощо - ідеї, що стосуються сектора інвестицій.
“Ми відкриті до діалогу, будемо продовжувати спілкуватись відкрито. Без ініціативи двосторонньої - державної і приватної - країна не досягне успіху”, - резюмував заступник міністра економіки.