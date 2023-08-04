​Нардепи пропонують на час війни призупинити бюджетні видатки на ремонт доріг, утримання держдач і зйомки серіалів

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, призупинити видатки державного та місцевих бюджетів на благоустрій населених пунктів, будівництво та ремонт об'єктів культури і спорту, утримання державних дач та невикористовуваних об'єктів, оплату чартерних рейсів і відряджень чиновників.

Відповідний законопроєкт № 9564 зареєстровано в парламенті 4 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Його текст наразі відсутній на сайті ВР, але розробниця документа Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") оприлюднила інформацію про його зміст у фейсбуці.

Законопроєкт пропонує доповнити Бюджетний кодекс пунктом, згідно з яким на час воєнного стану в країні припиняться видатки на благоустрій населених пунктів (ремонт покриття доріг, тротуарів, озеленення, створення місць відпочинку, обладнання дитячих майданчиків), окрім випадків, пов'язаних із ліквідацією аварій та підтверджених наслідків російської агресії. Це стосується і будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів у сфері дорожнього будівництва, культури та спорту.

Нардепи пропонують призупинити бюджетні видатки на утримання державних резиденцій, дач, будинків відпочинку, що перебувають на балансі органів держвлади та створених ними підприємств, а також інфраструктурних об'єктів, що не використовуються під час війни (згідно із затвердженим Кабінетом міністрів переліком).

Такі видатки пропонується призупинити, зокрема, і на придбання транспортних засобів (окрім автомобілів, необхідних для армії, рятувальників і машин "швидкої" допомоги), облаштування укриттів товарами, що не є предметами першої необхідності, виробництво аудіовізуальних творів (окрім тих, які створюють із новинно-аналітичною, навчальною метою і для інформування іноземців про агресію РФ), послуги з просування в онлайн-медіа, оплату чартерних рейсів, закупівлю вітальних листівок, виготовлення державних нагород (крім тих, якими відзначають службовців Збройних сил України), організацію заходів з нагоди пам'ятних та історичних дат, ярмарків, виставок і з'їздів.

Водночас парламентарії вважають за необхідне доповнити закон "Про оплату праці" новою статтею, відповідно до якої на час дії воєнного стану максимальний розмір зарплати керівників і працівників державних та комунальних підприємств не може перевищувати 15-ти розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня року, в якому здійснюється виплата.

Крім Василевської-Смаглюк, співавторами цього законопроєкту виступили ще понад 20 членів фракції "Слуга народу", зокрема, Андрій Клочко, Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу, Тетяна Циба і Сергій Кузьміних.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що місцеві бюджети мають відповідати пріоритету номер один, а саме - обороні.