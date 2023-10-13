​На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 800 окупантів та 80 одиниць техніки ворога

За минулу добу Збройні сили України на Таврійському напрямку знищили майже 800 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Втрати ворога у особовому складі зростають. Бойова робота ЗСУ триває.

Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того здійснив 831 артобстріл.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1589 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 786 осіб. Знищено 80 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 13 танків, 34 ББМ, 17 артилерійських систем, 3 ПТРК, 1СПГ, 1 засіб ППО, 6 БпЛА та 5 автомобілів. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога", - йточнив Тарнавський.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 286000 військових.