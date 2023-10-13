Росіяни відправляють священиків РПЦ на окуповані території для заміни священиків, які не хочуть спіпрацювати з ворогом, – ЦНС

Росіяни продовжують утискати релігійні громади на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву.

“Так, ворог примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу російської православної церкви. Тих священиків, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, при цьому замінюють на відряджених окупантів із РПЦ. Крім цього, представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. Особлива увага при цьому приділяється Маріуполю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що так звані «священики» з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані потім передаються російським спецслужбам.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські Харківщини повідомили про підозру протоієрею Ізюмської Єпархії. Священник УПЦ МП демонстрував підтримку російської агресії проти України.