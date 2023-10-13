"Кожен визнає, що на полі бою завжди не вистачає зброї". Збройові компанії – про співпрацю з Україною

Про виклики у функціонуванні підприємств і перспективи співпраці з Україною дискутували:

На панельній дискусії "Виробництво та управління ланцюгом постачання боєприпасів" говорили про те, як мобілізувати виробничі потужності, щоб забезпечити Сили оборони всім необхідним.

LB.ua інформує про Форум оборонних індустрій , що зібрав у Києві 252 компанії з понад 30 країн.

З 1999 року світ займався проблемою роззброєння. Зараз має протилежну проблему: як використати наявні запаси озброєння і поповнити їх відповідно до потреб.

Флорант Дюльє, директор з експортних продажів Групи MBDA, повідомив, що декілька років тому в межах довгострокової співпраці у сфері оборони країни Європи, зокрема, Велика Британія, Франція, Німеччина й Італія, розробляли політики роззброєння.

"Ми не планували використовувати всю цю зброю. Ми хотіли її мати про запас", – зазначив Дюльє.

Фото: скрин відео Флорант Дюльє

Щоб оперативно реагувати на нинішні виклики, його компанія спільно з міністерством оборони розгорнула програму серійного виробництва зброї і забезпечила надійні ланцюги постачання.

«І коли надходять запити, у нас виникає питання: "А що робити? Як перейти до швидкого виробництва? Скільки зброї лишити, а скільки віддати в експлуатацію? Як вийти на високі оберти виробництва?" При цьому кожен визнає, що на полі бою завжди не вистачає зброї. Дефіцит постачання. І сьогодні зранку, і на попередній панелі міністри і заступники міністрів говорили, що потреба у зброї вкрай висока. І це дійсно приводить до зростання виробництва», – сказав він.

За словами пана Дюльє, страйки у країнах Європи гальмують розвиток виробництва важкої промисловості, проте уряди країн роблять усе можливе, щоб підтримати баланс сил.

Він додав, що додатковим поточним викликом є заміна китайських запчастин в озброєнні.

Фото: скрин відео

"Зрозуміло, з часом з’явиться така модель ланцюгів постачання, на яку ми націлювалися дуже давно. І я підтримую, коли говоримо про необхідність диверсифікувати технології, включно з тими, які надходять із Заходу, зокрема зі США, і які надходять зі Сходу, зокрема з Китаю, які повністю відрізнятимуться від того, що пропонує наша галузь. Але це мова майбутнього, і ми маємо враховувати переваги і мінуси одного й іншого. Цього потребує стратегічне бачення ситуації. Звісно, західні країни не можуть функціонувати в ізоляції, без східних. Тому що інакше це буде катастрофа", – сказав він.

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) – провідний європейський розробник і виробник ракетних систем, зокрема ракет Storm Shadow.

Ібрагім Кулекчі, генеральний директор компанії Repkon, сподівається наростити спільне з Україною виробництво боєприпасів та озброєння.

Фото: скрин відео Ібрагім Кулекчі

Він додав, що політикою їхньої компанії є повний цикл виробництва комплектуючих: від мікронних деталей до корпусів для бронемашин. І щоб масштабувати виробництво, слід залучати партнерів і клієнтів, які забезпечать проведення випробувань:

"Україна на сьогодні лишається в пріоритеті, а уряд Туреччини підтримує всі наші ініціативи. Але потрібен краще розписаний стратегічний план і підтримка нашої позиції на глобальній арені", – сказав він.

Repkon – турецька компанія, що серед іншого виготовляє снаряди для артилерії й обладнання для виробництва ракет.

Ярослав Лазарчук, засновник ТОВ "Іннатекс", що нині випускає боєприпаси для дронів, розповів, що до повномасштабного вторгнення його фірма була найбільшим виробником дереворізального інструменту.

Фото: скрин відео Ярослав Лазарчук

За час війни змогла розробити з нуля близько 15 видів боєприпасів.

"Маємо осколково-фугасні, кумулятивні, запальні. Різних калібрів: від 500 г для «весільних мавіків» до 22 кг для камікадзе, які літають на певну відстань. Компанія приватна, перша в Україні, чи одна з перших, яка зробила замкнений цикл (якщо його можна так назвати, не враховуючи вибухів). Ми повністю випускаємо корпус боєприпасів за останньою постановою, яку видав Кабінет Міністрів №763, маємо свій споряджальний центр. Видаємо готовий боєприпас", – розповів Лазарчук.

Фірма власним коштом провела масштабування та виготовляє 10 000 боєприпасів на місяць. Продовжувати без зовнішніх інвестицій і державної підтримки неможливо, тож компанія відкрита до співпраці з іноземними виробниками.

Фото: скрин відео

"Продукт уже пропонували наші друзі за кордоном, він викликає інтерес, і я так думаю, після війни матимемо певний експортний потенціал. Тим паче, що, схоже, наші сусіди мирно жити поки що не планують", – розповів засновник ТОВ "Іннатекс".

За словами Ярослава Лазарчука, незаповненість ринку боєприпасів для дронів – нагальна проблема. Військові часто самотужки виготовляють їх, і вони не є безпечними у використанні.

"Єдине, що я чітко розумію, упевнений у цьому – рівень безпеки, який повинен мати цей боєприпас. Гранату зі стаканчика викидувати – це ж біда. Основний наголос повинен бути на безпеці і ефективності боєприпасів. І якщо вони нестандартні, не думаю, що це проблема для дронів".

ТОВ "Іннатекс" – українська компанія, яка з 2022 року виготовляє боєприпаси для дронів.

Олег Горшков, виконавчий директор чеської AG Chemi Group, розповів, що його компанія спеціалізується на нанотехнологіях. Зокрема, на пластикових полімерах.

"Коли розпочалася агресія, ми одержали телефонні дзвінки від менеджерів, від генерального менеджера Укроборонпрому, Укрспецмашу. Вони запитували, чи виробляємо ми пластикові картриджі. У Львові ми зустрілися за кавою. Обговорили. Через шість місяців розробили перший прототип кулеметного картриджа калібру 152 мм", – сказав він.

Фото: скрин відео Олег Горшков

На сьогодні, повідомив пан Горшков, AG Chemi Group одержала пропозицію від Міноборони України забезпечувати армію картриджами 122 і 152 мм. Менш ніж за рік сторони від перемовин дійшли до імплементації рішень на промислових засадах.

За три-чотири місяці виробництво картриджів сягнуло пів мільйона.

"Дійсно, дуже важливо, на нашу думку, постачати картриджі різного калібру. І це створило для нас величезну можливість. Сьогодні разом з Міністерством оборони Чеської Республіки плануємо вийти на замовлення пластикового картриджа калібру 162 мм. Він дешевий, надійний, його легко масштабувати".

Компанія запропонувала Спецоборонмашу локалізувати виробництво картриджа калібру 120 мм. "Щоб дізнатися, чи це можливо, потрібно провести апробування на рівні науково-дослідних робіт, далі ми виходимо на виробництво спочатку серії зі 100 одиниць, потім ідемо до уряду і говоримо, наскільки готові сторони до масового серійного виробництва", — розповів Олег Горшков.

Чеська компанія AG CHEMI GROUP імпортує й експортує хімічну сировину та полімери.

Джеймс Джонс, віцепрезидент з розвитку бізнесу D&M Holding Company, зазначив, що його компанія побудувала перший в Україні приватний завод з виготовлення боєприпасів.

Фото: скрин відео Джеймс Джонс

"Ми планували розпочати виробництво. Запустити в експлуатацію цей завод не встигли", – зазначив він.

Після початку повномасштабних воєнних дій у 2022 році у D&M Holding Company прийшли до висновку, що плани треба переглянути, діяльність розширити.

"Виклики, адміністрування, координація – це все нова діяльність. Навіть роботи щодо малого калібру – це широкі роботи", – сказав він.

За словами пана Джонса, виробництво боєприпасів – поле, на якому помітний значний прогрес. Але ця царина провокує виклики різного ґатунку. Велике значення має налагодження ефективної комунікації.

D&M Holding Company – американська компанія, яка виготовляє боєприпаси, снаряди та гільзи. Випускає і натовські калібри (9×19 mm, 5.56×45 mm, 5.56×45 mm тощо), і нестандартні, так звані російські (9x18 mm Makarov тощо).