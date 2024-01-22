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ООН відкрила рахунок російському банку і приймає платежі в рублях, Reuters

Пресслужба ООН цю інформацію поки не прокоментувала.

ООН відкрила рахунок російському банку і приймає платежі в рублях, Reuters
Фото: МЗС України

Організація об'єднаних націй відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку "Совкомбанк" і вперше почала приймати платежі в рублях.

Про це повідомляє Reuters з посиланням коментар Совкомбанку.

Совкомбанк, який напередодні звернувся до OFAC для отримання ліцензії для проведення платежів у доларах на адресу ООН у рамках фінансової ініціативи з навколишнього середовища (UNEP FI), повідомив, що ООН відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях.

У пресслужбі ООН цю інформацію не прокоментували. 

Відомо, що непідсанкційний банк звернувся до OFAC із проханням видати ліцензію для відновлення платежів і погашення заборгованості за членськими внесками, що накопичилися з початку 2022 року і розраховує, що американський регулятор випустить загальну ліцензію, яка дасть змогу всім російським учасникам ринку проводити певні види платежів на адресу міжнародних організацій.  

А поки що ООН, на прохання Совкомбанку, відкрила рахунок в одному з російських банків, назва якого не розкривається. 

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