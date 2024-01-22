Ландсбергіс: "Якщо Росію не зупинити, то наступними після України будуть країни Балтії"

Перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нагадав: якщо Росію не зупинити в Україні, вона продовжуватиме свою агресію проти країн Балтії, пише "Дзеркало тижня".

Глава МЗС Литви сподівається в успіху протистояння України проти Росії і вказує на те, що якщо їм ( українцям, ред.) це не вдасться, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", — зазначив Ландсбергіс.

"Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії. І я сподіваюся, що це може бути достатнім сигналом нашим друзям і партнерам в Європі в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно", – вважає він.

Війну РФ проти України глава литовського МЗС назвав "війною за існування Європи".

"Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї", – додає він.