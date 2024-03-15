Енергетична ситуація на ЗАЕС продовжує залишатися надзвичайно крихкою, - МАГАТЕ

Після збою, який тривав понад три тижні, Запорізька АЕС (ЗАЕС) відновила доступ до єдиної резервної лінії електропередач, що залишилася.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Підключення ЗАЕС до зовнішньої лінії електропередач напругою 330 кіловольт (кВ) було відновлено ввечері 14 березня.

Ця лінія була втрачена 20 лютого через аварію на іншому березі Дніпра. Через це ЗАЕС залишилась повністю залежною від своєї єдиної лінії 750 кВ.

“Позитивний розвиток подій минулого вечора не повинен приховувати той факт, що енергетична ситуація на Запорізькій атомній електростанції продовжує залишатися надзвичайно крихкою та вразливою до подальших збоїв. Я як і раніше глибоко стурбований ситуацією з ядерною безпекою та безпекою на цьому великому ядерному об’єкті”, – сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, які знаходяться на місці, продовжують повідомляти про вибухи та інші ознаки військової діяльності неподалік від ЗАЕС. Зокрема, 12 березня поблизу станції стався вибух, але він не вплинув на ядерну безпеку.

Гроссі наголосив, що ситуація із обстрілами біля ЗАЕС не покращується.

МАГАТЕ також повідомило, що продовжує постачати обладнання для підтримки ядерної безпеки в Україні. Цього тижня відбулося дві поставки, завдяки чому загальна кількість з початку збройного конфлікту досягла 40.

Зокрема, до Рівненської АЕС та Чорнобильської зони привезли системи обліку альфа- та бета-випромінювань, портативні засоби радіозв'язку та засоби індивідуального захисту. Обладнання придбано за кошти Європейського Союзу та Великобританії.