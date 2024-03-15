У Білорусі будують будинки для розселення розформованих “вагнерівців”

Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням білоруських військовослужбовців.

У Білорусі зводять житло для терористів із розформованої приватної військової компанії "Вагнер", які залишилися в республіці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Місцеві зазначають, що дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель. Біля нього розташований полігон, де свого часу перебували "вагнерівці".

Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням білоруських військовослужбовців. Тим часом військові намети у таборі біля села Цель продовжують розбирати і вивозити.

Що відомо про "вагнерівців" у Білорусі