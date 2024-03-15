У Білорусі будують будинки для розселення розформованих “вагнерівців”

У Білорусі зводять житло для терористів із розформованої приватної військової компанії "Вагнер", які залишилися в республіці.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Місцеві зазначають, що дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель. Біля нього розташований полігон, де свого часу перебували "вагнерівці".
Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням білоруських військовослужбовців. Тим часом військові намети у таборі біля села Цель продовжують розбирати і вивозити.
Що відомо про "вагнерівців" у Білорусі
- Вони були присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців.
- Після того, як Євген Пригожин припинив участь у бойових діях в Україні, багато найманців виїхали з табору у селищі Цар до Росії. Їх відправили у безстрокові відпустки.
- Після загибелі Пригожина у республіці взялися розбирати намети, які раніше зводили для терористів із ПВК.
- Згодом британська розвідка повідомляла, що на території Білорусі залишалося менш ніж 1000 російських найманців. Це впливало на Україну і грало на руку Кремлю.
- Також з'являлася інформація, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії.