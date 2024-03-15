Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білорусі будують будинки для розселення розформованих “вагнерівців”

Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням білоруських військовослужбовців.

У Білорусі будують будинки для розселення розформованих “вагнерівців”
"Вагнерівці" у Білорусі

У Білорусі зводять житло для терористів із розформованої приватної військової компанії "Вагнер", які залишилися в республіці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Місцеві зазначають, що дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель. Біля нього розташований полігон, де свого часу перебували "вагнерівці".

Наразі там залишилось до 300 бойовиків, які займаються навчанням білоруських військовослужбовців. Тим часом військові намети у таборі біля села Цель продовжують розбирати і вивозити.

Що відомо про "вагнерівців" у Білорусі

  • Вони були присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців. 
  • Після того, як Євген Пригожин припинив участь у бойових діях в Україні, багато найманців виїхали з табору у селищі Цар до Росії. Їх відправили у безстрокові відпустки. 
  • Після загибелі Пригожина у республіці взялися розбирати намети, які раніше зводили для терористів із ПВК. 
  • Згодом британська розвідка повідомляла, що на території Білорусі залишалося менш ніж 1000 російських найманців. Це впливало на Україну і грало на руку Кремлю.
  • Також з'являлася інформація, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies