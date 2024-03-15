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На Сумщині повністю вивезли людей з 22 населених пунктів

З небезпечних територій Сумської області вже евакуювалося 4523 людини.

На Сумщині повністю вивезли людей з 22 населених пунктів
На Сумщині триває евакуація населення з територій, де безпекова ситуація найгірша
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

На Сумщині триває евакуація населення з територій, де безпекова ситуація найгірша. На сьогодні виїхали усі мешканці з 22 населених пунктів, які розташовані на території 3 районів 6 територіальних громад.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Наразі на Сумщині з небезпечних територій вже евакуювалося 4523 людини, у тому числі 829 дітей”, - зазначили в ОВА.

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Зокрема, з Великописарівської громади Охтирського району, де зараз найбільш загострена безпекова ситуація, за останні 3 дні виїхали понад 180 жителів.

Найбільша кількість, 84 людини, з них 20 дітей, виїхали з Великої Писарівки.

Внаслідок обстрілів Великописарівської громади з 11 по 15 березня загинуло 3 людини, поранено ще 13, з них 5 дітей.

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