Бербок "за лаштунками" переконує Шольца змінити рішення щодо Taurus для України

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок непублічно намагається переконати канцлера Олафа Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як стверджує видання Spiegel, урядовиця тривалий час утримується від прямих заяв на адресу Шольца, щоб той не сприйняв це як тиск. Проте таємно вона працює над планом все ж забезпечити передачу Україні Taurus і при цьому не порушити "червоні лінії" канцлера, зокрема щодо залученості Бундесверу до наведення цілей.

Одним із варіантів є передача ракет Великій Британії, після чого саме Сполучене Королівство надасть їх Україні і контролюватиме розгортання зброї та вибір об'єктів для ураження.

Бербок переконана, що йдеться не просто про систему озброєння, а про сигнал союзникам у Європі, що поразка України неприпустима для їхньої безпекової ситуації.