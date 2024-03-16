Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Бербок "за лаштунками" переконує Шольца змінити рішення щодо Taurus для України

Міністерка закордонних справ шукає шляхи обійти "червоні лінії" канцлера.

Бербок "за лаштунками" переконує Шольца змінити рішення щодо Taurus для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок непублічно намагається переконати канцлера Олафа Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як стверджує видання Spiegel, урядовиця тривалий час утримується від прямих заяв на адресу Шольца, щоб той не сприйняв це як тиск. Проте таємно вона працює над планом все ж забезпечити передачу Україні Taurus і при цьому не порушити "червоні лінії" канцлера, зокрема щодо залученості Бундесверу до наведення цілей.

Одним із варіантів є передача ракет Великій Британії, після чого саме Сполучене Королівство надасть їх Україні і контролюватиме розгортання зброї та вибір об'єктів для ураження.

Бербок переконана, що йдеться не просто про систему озброєння, а про сигнал союзникам у Європі, що поразка України неприпустима для їхньої безпекової ситуації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies