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Кличко передав захисникам на Харківщину 150 fpv-дронів, квадрокоптети та 6 систем РЕБ

Завтра передаємо на Харківщину поїде допомога, яку закупили за кошти бюджету столиці

Кличко передав захисникам на Харківщину 150 fpv-дронів, квадрокоптети та 6 систем РЕБ
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відправив захисникам під Вовчанськ велику партію дронів та системи РЕБ. Невдовзі вони отримають ще 350 дронів від Кличка та допомогу від громади Києва. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Терміново назбирали і сьогодні відправляємо зокрема 57 мотопіхотній бригаді, яка бʼється під Вовчанськом,150 fpv-дронів, 4 квадрокоптери Mavic, 1 систему РЕБ. Іншим підрозділам під Харків теж сьогодні вирушають 5 систем РЕБ. А найближчими днями передамо ще 350 fpv-дронів. Це те, що ми придбали-залучили за небюджетні кошти», - зазначив Віталій Кличко.

Окрім особистої допомоги мер Києва розповів також про допомогу від столичної громади військовим підрозділам, які захищають найважчі напрямки.

«92 бригаді з бюджету міста нещодавно виділили 97 мільйонів гривень на придбання необхідної бійцям автомобільної техніки та БПЛА. Все вже закупили. Спорядження найближчими днями вирушить до захисників. Завтра передаємо 411 Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці: 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 мільйон гривень. Батальйон сьогодні тримає оборону на Донбасі, Запорізькому і Херсонському напрямках», - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ цього року вже виділив з бюджету на потреби сил безпеки та оборони понад 6,5 млрд грн і планує постійно збільшувати фінансування.

Також повідомлялося, що днями Віталій Кличко передав батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України партію дронів як благодійну допомогу.

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