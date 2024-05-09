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Кличко разом з мером Брюсселя передали батальйону "Свобода" РЕБ, дрони та Starlink

Мер Брюсселя передав бійцям систему РЕБ та Starlink.

Кличко разом з мером Брюсселя передали батальйону "Свобода" РЕБ, дрони та Starlink
Віталій Кличко, Філіп Клоз та бійці батальйону "Свобода"
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз привезли військову допомогу бійцям батальйону «Свобода». Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали на Київщині бійців батальйону «Свобода» 4-ої бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України. Приїхали з Філіпом не з пустими руками. Мер Брюсселя передав бійцям систему РЕБ та Starlink. А я, як благодійну допомогу, - ще 50 FPV-дронів», - повідомив Віталій Кличко.

Він додав, що батальйон «Свобода» зараз вийшов з передової на ротацію. Деякі бійці відновлюються після поранень.

Бійці відновлюються після поранень
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Бійці відновлюються після поранень

Кличко подякував меру і громаді Брюсселя за допомогу і зазначив, що нове, дуже потрібне захисникам, оснащення невдовзі вирушить на Донбас.

Також Віталій Кличко розповів, як допомагає 4 бригаді «Рубіж» київська громада.

«4-й бригаді від початку повномасштабної війни з бюджета столиці виділили понад 500 млн грн. На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше необхідне оснащення. Також у якості благодійної допомоги передавали бійцям 4-ї бригади сотні БПЛА різного типу, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Столиця і надалі продовжить допомагати нашим захисникам!» - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що з початку року Київ виділив з бюджету на потреби сил безпеки та оборони вже понад 6,5 млрд грн. І столиця продовжує шукати можливості, щоб і надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів.

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