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Зеленський: Харківський напрямок посилили, фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини

За Харківський напрямок відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий.

Зеленський: Харківський напрямок посилили, фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Харківський напрямок, де наразі продовжуються важкі бої, перекинули додаткові сили ЗСУ, зокрема, в районі Вовчанська та інших прикордонних районах.

Про це ідеться у вечірньому зверненні президента України.

"Харківщина — тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили", — розповів президент.

Глава держави відзначив, що в українських військ з'являються більше результатів, за що президент подякував Силам оборони України. 

Зеленський додав, що українська сторона розуміє, як діє ворог. 

"Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме — Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини — диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", — сказав він.

Зеленський додав, що ЗСУ відповідають на російські атаки вогнем, а основна мета ЗСУ зірвати російську спробу розширити війну.

"Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади", — наголосив президент.

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