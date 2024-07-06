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Окупанти атакували Нікопольський район з дронів та артилерії

Окупанти атакували Нікопольський район з дронів та артилерії
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

З ранку суботи Нікопольський район Дніпропетровської області росіяни обстрілювали 5 разів з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також окупанти атакували район дронами-камікадзе, відбулося три атаки.

Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах. 

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Загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. Понівечене промислове підприємство і 5 приватних будинків, триповерхівка, що не експлуатувалася. 

Знищена господарська споруда, ще кілька – потрощені. Зачепило гараж, парники, мопед, газогін і лінію електропередач.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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