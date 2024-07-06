Окупанти атакували Нікопольський район з дронів та артилерії

З ранку суботи Нікопольський район Дніпропетровської області росіяни обстрілювали 5 разів з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також окупанти атакували район дронами-камікадзе, відбулося три атаки.
Ворог бив по райцентру, Червоногригорівській і Покровській громадах.
Загинула жінка, пошкоджена інфраструктура. Понівечене промислове підприємство і 5 приватних будинків, триповерхівка, що не експлуатувалася.
Знищена господарська споруда, ще кілька – потрощені. Зачепило гараж, парники, мопед, газогін і лінію електропередач.