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Суд у Південній Кореї скасував ордер про тримання президента Юна під вартою

Водночас прокуратура може подати апеляцію.

Суд у Південній Кореї скасував ордер про тримання президента Юна під вартою
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент, пише DW.

Таким чином відкрилася можливість звільнити Юна з в’язниці, однак його адвокат заявив, що прокуратура може подати апеляцію.

Центральний окружний суд Сеула зазначив, що прийняв прохання про звільнення Юна після того, як встановив, що слідче агентство висунуло Юну обвинувачення після закінчення початкового терміну тримання під вартою.

Суд також розглядав “питання щодо законності” судового процесу під час слідства.

“Для забезпечення процесуальної ясності та усунення будь-яких сумнівів щодо законності слідчого процесу доцільно винести ухвалу про скасування тримання під вартою”, – додали в суді.

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Юна заарештували у січні за кримінальним обвинуваченням після ненадовго введення воєнного стану 3 грудня. Південнокорейські слідчі кажуть, що указ Юна був рівнозначний заколоту, і йому може загрожувати смертна кара або довічне ув'язнення, якщо його визнають винним.

Юн чинив опір арешту протягом двох тижнів у своєму президентському будинку в Сеулі, при цьому прокурори робили численні спроби затримати його в напруженому протистоянні з президентськими силами безпеки.

Рішення суду в п'ятницю дозволить Юну постати перед судом без фізичного затримання.

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