Ізраїль частково дозволив мусульманам із Західного берегу доступ на Храмову гору

Старші люди та діти зможуть у п'ятницю молитися в комплексі мечеті Аль-Акса.

На час священного для мусульман місяця Рамадан ізраїльська влада дозволить деяким вірянам із Західного берегу річки Йордан відвідувати у п'ятниці Храмову гору в Єрусалимі, де розташована третя найбільша святиня ісламу - комплекс мечеті Аль-Акса.

Як пише Reuters, про це рішення оголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Голова уряду підкреслив, що діятимуть жорсткі обмеження: потрапити в мечеть зможуть лише чоловіки старші за 55 років та жінки старші 50 років, а також діти до 12-річного віку. Усі вони проходитимуть посилену перевірку безпеки.

Вимога щодо віку не поширюється на арабське населення самого Ізраїлю. Перша п'ятниця місяцю посту та молитви Рамадан припадає на 7 березня.