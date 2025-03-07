Нова європейська ракета Ariane 6 запустила у космос французький військовий супутник

Це “гарантує незалежний доступ до космосу для Франції та Європи".

Цього тижня європейська ракета Ariane 6 здійснила свій перший комерційний політ і успішно запустила у космос французький військовий супутник спостереження CSO-3 на орбіту на висоту близько 800 кілометрів.

Про це повідомляють Euronews.

Ракета злетіла з європейського космодрому Гуру у французькій Гвіані.

Аерокосмічна компанія “ArianeGroup”, розташована у Франції, каже, що запуск є важливим, оскільки він “гарантує незалежний доступ до космосу для Франції та Європи. “Ariane підтверджує повернення автономного доступу до космосу для Європи. “Це демонструє якість промислової розробки нової європейської важкої ракети-носія”, ‒ заявив генеральний директор “ArianeGroup” Мартін Сіон.

Цей третій супутник CSO також завершує систему спостереження за Землею, яка передаватиме зображення високої роздільної здатності військовим Франції та її європейським партнерам.

Ariane 6 здійснив свій перший політ у липні 2024 року після неодноразових затримок. Цей перший комерційний запуск також був відкладений через “аномалію” на землі.

Гай Пілчен, керівник проекту ESA для Ariane 6, сказав, що 2025 рік стане роком, коли Ariane 6 “нарощує” свій графік польотів, з дев’ятьма запусками цього року та до 12 у наступні роки.

До першого польоту Ariane 6 Європейське космічне агентство тимчасово використовувало компанію SpaceX Ілона Маска для виконання деяких своїх контрактів, але, за словами Пілчена, цього більше робити не доведеться.