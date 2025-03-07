Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСвіт

Нова європейська ракета Ariane 6 запустила у космос французький військовий супутник

Це “гарантує незалежний доступ до космосу для Франції та Європи". 

Нова європейська ракета Ariane 6 запустила у космос французький військовий супутник
Фото: ESA, Arianespace, CNES

Цього тижня європейська ракета Ariane 6 здійснила свій перший комерційний політ і успішно запустила у космос французький військовий супутник спостереження CSO-3 на орбіту на висоту близько 800 кілометрів.

Про це повідомляють Euronews.

Ракета злетіла з європейського космодрому Гуру у французькій Гвіані. 

Аерокосмічна компанія “ArianeGroup”, розташована у Франції, каже, що запуск є важливим, оскільки він “гарантує незалежний доступ до космосу для Франції та Європи. “Ariane підтверджує повернення автономного доступу до космосу для Європи. “Це демонструє якість промислової розробки нової європейської важкої ракети-носія”, ‒ заявив генеральний директор “ArianeGroup” Мартін Сіон.

Цей третій супутник CSO також завершує систему спостереження за Землею, яка передаватиме зображення високої роздільної здатності військовим Франції та її європейським партнерам.

Ariane 6 здійснив свій перший політ у липні 2024 року після неодноразових затримок. Цей перший комерційний запуск також був відкладений через “аномалію” на землі.

Гай Пілчен, керівник проекту ESA для Ariane 6, сказав, що 2025 рік стане роком, коли Ariane 6 “нарощує” свій графік польотів, з дев’ятьма запусками цього року та до 12 у наступні роки.

До першого польоту Ariane 6 Європейське космічне агентство тимчасово використовувало компанію SpaceX Ілона Маска для виконання деяких своїх контрактів, але, за словами Пілчена, цього більше робити не доведеться.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies