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ЗМІ: досягнути згоди щодо комюніке G7 буде важко

Держсекретар США Марко Рубіо впевнений, що учасники “Групи семи” зможуть домовитися про заяву, яка буде “змістовною і об’єднуючою”, не підриваючи здатності посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

ЗМІ: досягнути згоди щодо комюніке G7 буде важко
Фото: НАЗК

Досягнути згоди щодо комюніке "Групи семи" (G7) цього разу буде важко, пише Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

Міністри закордонних справ країн “Групи семи” – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів – зустрінуться 12-14 березня в Квебеку, вперше після повернення до влади президента Дональда Трампа в січні. 

Раніше зустрічі G7 були консенсусними з моменту призупинення членства Росії в березні 2014 року у відповідь на анексію українського Криму. Однак Трамп змінив єдність Заходу, зблизивши США з Москвою та критикуючи Київ.

Reuters з посиланням на чотирьох дипломатів G7 пише, що Канада спочатку сподівалася, що “сімка” узгодить загальну заяву, яка охоплюватиме питання війни в Україні, Близького Сходу та Китаю, а також другу декларацію, яка окреслить зусилля G7 щодо стримування так званого “тіньового флоту” Росії. Майже дві сторінки з восьми в останній заяві G7 у листопаді були повністю присвячені Україні, здебільшого критикуючи Москву.

Однак, за словами дипломатів, цього разу досягти згоди щодо повного тексту комюніке дуже складно, і деякі з них побоюються, що компроміс можуть і не знайти. Джерела серед дипломатів зазначають, що Сполучені Штати прагнули вилучити згадки про санкції та війну Росії в Україні, водночас вимагаючи більш жорстких формулювань щодо Китаю.

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  • Ще у лютому Дональд Трамп знову заявив, що хоче повернення РФ до G7. Президент США назвав виключення держави “помилкою”. 
  • Державний секретар США Марко Рубіо впевнений, що учасники G7 зможуть домовитися про заяву, яка буде “змістовною і об’єднуючою”, не підриваючи здатності посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
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