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Японія не отримала гарантії від США щодо звільнення від мит

Японія не отримала гарантії від США щодо звільнення від мит
Міністр торгівлі Японії Йоджі Муто
Фото: EPA/UPG

Міністр торгівлі Японії заявив, що йому не вдалося отримати запевнення офіційних осіб США, що його країна буде звільнена від мит, деякі з яких набудуть чинності завтра, повідомляють Euronews.

Йоджі Муто взяв участь у перемовинах у Вашингтоні щодо тарифів на низку японських експортних товарів, включно з автомобілями, сталлю і алюмінію.

Муто заявив, що Японію, яка робить внесок в економіку США шляхом значних інвестицій і створення робочих місць у Сполучених Штатах, “не повинні обкладати” 25% мит.

Його зустрічі з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, торговим представником США Джеймісоном Гріром і радником Білого дому з економічних питань Кевіном Гассеттом відбулися всього за два дні до того, як мита на сталь і алюміній повинні набути чинності.

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Президент США Дональд Трамп також заявив, що можливі 25% мита на імпорт іноземних автомобілів можуть вступити в силу на початку квітня.

Муто сказав, що офіційні особи США визнали внесок Японії та погодилися продовжити переговори, але не схвалили його прохання про звільнення Японії від високих тарифів.

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