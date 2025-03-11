Японія не отримала гарантії від США щодо звільнення від мит

Міністр торгівлі Японії заявив, що йому не вдалося отримати запевнення офіційних осіб США, що його країна буде звільнена від мит, деякі з яких набудуть чинності завтра, повідомляють Euronews.

Йоджі Муто взяв участь у перемовинах у Вашингтоні щодо тарифів на низку японських експортних товарів, включно з автомобілями, сталлю і алюмінію.

Муто заявив, що Японію, яка робить внесок в економіку США шляхом значних інвестицій і створення робочих місць у Сполучених Штатах, “не повинні обкладати” 25% мит.

Його зустрічі з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, торговим представником США Джеймісоном Гріром і радником Білого дому з економічних питань Кевіном Гассеттом відбулися всього за два дні до того, як мита на сталь і алюміній повинні набути чинності.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що можливі 25% мита на імпорт іноземних автомобілів можуть вступити в силу на початку квітня.

Муто сказав, що офіційні особи США визнали внесок Японії та погодилися продовжити переговори, але не схвалили його прохання про звільнення Японії від високих тарифів.