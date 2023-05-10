СБУ ідентифікувала трьох зрадників, які створили катівню під час окупації Миколаївщини

Вони викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури. Зокрема, викрадали колишніх військовослужбовців ЗСУ.

СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню під час окупації Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України. Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації «днр» і двоє його підлеглих”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників. Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на південному фронті.

Повідомляється, що під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили "військовим комендантом" в одному із селищ Баштанського району. За його наказом окупанти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря.

Зазначається, що у застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі. Таким чином окупанти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушенні законів та звичаїв війни).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у квітні очільник ГУР Міноборони Буданов заявив, що кожен, хто здійснив воєнні злочини в Україні, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. Він впевнений, що в України є достатньо сил і засобів для виконання цього завдання.