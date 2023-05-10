Її будуть застосовувати у регіонах активних бойових дій. Першу таку лабораторію було передано у серпні 2022 року. Нею вже понад 8 місяців успішно користуються експерти на території Харківської області.

Україна отримала другу французьку мобільну ДНК-лабораторію.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Генпрокурор Андрій Костін спільно з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном передали Міністерству юстиції України вже другу французьку мобільну лабораторію ДНК. Дарчий сертифікат та ключі отримав міністр юстиції Денис Малюська”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першу таку лабораторію було передано у серпні 2022 року. Нею вже понад 8 місяців успішно користуються експерти на території Харківської області.

Ця лабораторія працюватиме у Дніпропетровській та сусідніх областях, які досі потерпають від масованих артилерійських та авіаційних обстрілів. Ці регіони зазнали значних руйнувань та, на жаль, численних жертв серед цивільного населення.

За даними генпрокурора, досі представники правоохоронних органів у ході оглядів місць подій виявляють тіла загиблих громадян, а іноді й місця масових поховань. Мобільна лабораторія значно пришвидшить процес ідентифікації загиблих. Українські експерти зможуть безпосередньо на місці скоєння злочину проводити всі необхідні дії, тим самим зменшуючи час невизначеності та очікування результатів для родичів та близьких жертв агресії.

Нагадаємо, в Умані працювала ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих внаслідок удару РФ.