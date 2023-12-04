Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСвіт

У США арештували колишнього посла за підозрою у шпигунстві на користь Куби, − AP

Сьогодні відбудеться судове засідання у справі.

У США арештували колишнього посла за підозрою у шпигунстві на користь Куби, − AP
Експосол Сполучених Штатів у Аргентині та Болівії Мануель Роша
Фото: perfil.com

Після тривалого розслідування ФБР арештувало колишнього американського дипломата, який був послом США в Болівії, за звинуваченням у шпигунстві на користь Куби.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела. 

73-річного Мануеля Роша затримали у Маямі минулої п’ятниці. Більше подробиць справи оприлюднять сьогодні під час судового засідання.

Роша був головним американським дипломатом в Аргентині між 1997 і 2000 роками. На своїй наступній посаді посла в Болівії він безпосередньо втрутився в президентські перегони 2002 року, попередивши за кілька тижнів до голосування, що США припинять допомогу бідній південноамериканській країні, якщо вона обере своїм лідером ексвиробника коки Ево Моралеса.

Видання зазначає, що у США федеральне законодавство вимагає від людей, які виконують політичні замовлення іноземного уряду чи організації всередині США, реєструватися в Міністерстві юстиції. Відомство останніми роками посилило кримінальну відповідальність за незаконне іноземне лобіювання.

Нагадаємо, у червні ЗМІ написали, що Китай хоче збудувати шпигунську базу на Кубі. Йшлося про встановлення об’єкта електронного прослуховування на острові приблизно в 160 км від Флориди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies