У США арештували колишнього посла за підозрою у шпигунстві на користь Куби, − AP

Після тривалого розслідування ФБР арештувало колишнього американського дипломата, який був послом США в Болівії, за звинуваченням у шпигунстві на користь Куби.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела.

73-річного Мануеля Роша затримали у Маямі минулої п’ятниці. Більше подробиць справи оприлюднять сьогодні під час судового засідання.

Роша був головним американським дипломатом в Аргентині між 1997 і 2000 роками. На своїй наступній посаді посла в Болівії він безпосередньо втрутився в президентські перегони 2002 року, попередивши за кілька тижнів до голосування, що США припинять допомогу бідній південноамериканській країні, якщо вона обере своїм лідером ексвиробника коки Ево Моралеса.

Видання зазначає, що у США федеральне законодавство вимагає від людей, які виконують політичні замовлення іноземного уряду чи організації всередині США, реєструватися в Міністерстві юстиції. Відомство останніми роками посилило кримінальну відповідальність за незаконне іноземне лобіювання.

Нагадаємо, у червні ЗМІ написали, що Китай хоче збудувати шпигунську базу на Кубі. Йшлося про встановлення об’єкта електронного прослуховування на острові приблизно в 160 км від Флориди.