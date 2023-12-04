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Австралія та Франція підписали угоду про взаємний військовий доступ

Домовленість знаменує собою покращення стосунків країн після скандалу зі субмаринами.

Австралія та Франція підписали угоду про взаємний військовий доступ
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна з її австралійською колегою Пенні Вонг
Фото: Mike Bowers/The Guardian

Австралія та Франція підписали угоду про взаємний військовий доступ, пише The Guardian.

Йдеться про доступ до військових баз і навчальних закладів.

Угода дозволить австралійським силам отримати доступ до французьких баз у тихоокеанському регіоні, а також відкриє Франції австралійські об’єкти.

Про плани було оголошено після перемовин міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг з її французькою колегою Катрін Колонною у Канберрі.

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Домовленість знаменує собою покращення стосунків країн після дипломатичного розриву у 2021 році через скасування тодішнім австралійським урядом Скота Моррісона французького контракту на субмарини. Рішення уряду укласти пакт “Aukus” із США та Великобританією, згідно з яким Австралія буде купувати та будувати атомні підводні човни, спонукало Париж тимчасово відкликати свого посла з Канберри на знак протесту.

Колонна зазначила австралійським журналістам, що “Aukus” не був “приємним” моментом, але “ми вирішили рухатися далі”.

Загалом Вонг і Колонна ухвалили двосторонню дорожню карту для покращення відносин у трьох сферах: безпека й оборона; вплив клімату і стійкість; культура та освіта.

Французька міністерка також висловила занепокоєння щодо військової взаємодії Китаю з австралійськими морськими водолазами у виключній економічній зоні Японії минулого місяця, а також протистояння з Філіппінами.

Нагадаємо, торік у червні прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі заявив, що Канберра заплатить 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group за розірвання багатомільярдного контракту на будівництво підводних човнів.

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