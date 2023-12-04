Домовленість знаменує собою покращення стосунків країн після скандалу зі субмаринами.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна з її австралійською колегою Пенні Вонг

Австралія та Франція підписали угоду про взаємний військовий доступ, пише The Guardian.

Йдеться про доступ до військових баз і навчальних закладів.

Угода дозволить австралійським силам отримати доступ до французьких баз у тихоокеанському регіоні, а також відкриє Франції австралійські об’єкти.

Про плани було оголошено після перемовин міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг з її французькою колегою Катрін Колонною у Канберрі.

Домовленість знаменує собою покращення стосунків країн після дипломатичного розриву у 2021 році через скасування тодішнім австралійським урядом Скота Моррісона французького контракту на субмарини. Рішення уряду укласти пакт “Aukus” із США та Великобританією, згідно з яким Австралія буде купувати та будувати атомні підводні човни, спонукало Париж тимчасово відкликати свого посла з Канберри на знак протесту.

Колонна зазначила австралійським журналістам, що “Aukus” не був “приємним” моментом, але “ми вирішили рухатися далі”.

Загалом Вонг і Колонна ухвалили двосторонню дорожню карту для покращення відносин у трьох сферах: безпека й оборона; вплив клімату і стійкість; культура та освіта.

Французька міністерка також висловила занепокоєння щодо військової взаємодії Китаю з австралійськими морськими водолазами у виключній економічній зоні Японії минулого місяця, а також протистояння з Філіппінами.

Нагадаємо, торік у червні прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі заявив, що Канберра заплатить 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group за розірвання багатомільярдного контракту на будівництво підводних човнів.