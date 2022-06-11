Австралія заплатить компенсацію французам за розірвання багатомільярдного контракту на будівництво підводних човнів

Австралія заплатить 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group за розірвання багатомільярдного контракту на будівництво підводних човнів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, пише Німецька хвиля.

Альбанезе назвав домовленість “справедливою та рівноправною”.

“Із врахуванням серйозності проблем, з якими ми зіштовхуємося як у регіоні, так і в усьому світі, важливо, аби Австралія та Франція знову об'єдналися для захисту наших спільних принципів та інтересів”, – зазначив він. Загалом невдалий контракт із французькою компанією обійдеться австралійським платникам податків у 2,4 мільярда доларів.

“Ця угода важлива, адже вона дозволяє нам перегорнути сторінку в наших двосторонніх відносинах з Австралією та дивитися у майбутнє”, – прокоментував домовленість міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, 16 вересня США, Британія і Австралія уклали угоду про оборонне партнерство – було створено Альянс AUKUS. Сторони, зокрема, домовилися про тісну співпрацю у сфері оборони й безпеки, в рамках якої Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками.

Після цього Канберра розірвала вже підписаний контракт з французькою компанією Naval Group на 12 субмарин. Сума французько-австралійської угоди станом на серпень 2021 року становила $90 млрд.