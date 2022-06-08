Українські воїни-артилеристи добре освоїли французькі САУ на колісному шасі Caesar і ефективно нищать російських окупантів.

Збройні сили України та український народ щиро дякують народу та воєнно-політичному керівництву Республіки Франція за надану допомогу та підтримку в боротьбі з російським окупантом.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Зазначається, що українські військові навчилися користуватися французькими артилерійськими установками Caesar та ефективно використовують їх на полі бою.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

“Ідеї Свободи, Рівності, Братерства та Сестринства, які були і є в осерді міцного кам’яного підмурів’я Французької Республіки, завжди були одними із наріжних каменів для українських воїнів та воїнок, які протягом століть виборювали незалежну, суверенну Україну”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова МЗС Франції Катрін Колонна заявила про те, що Франція надасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць Caesar.