Унаслідок обстрілів окупантів у Харкові та двох районах області спалахнули пожежі, – ДСНС

Через російські обстріли з 7 по 8 червня пожежі сталися в Холодногірському районі Харкова, а також у двох районах області.

Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України в Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Холодногірському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (4) та Харківському (2) районах області. У Харкові постраждав виробничий об’єкт, у решті випадків виключно приватні домоволодіння", – йдеться в повідомленні.

Загалом за добу рятувальники гасили 7 пожеж, які зайнялися внаслідок російських обстрілів.

Серед інших виїздів, чотири рази рятувальники виїздили в місця влучання ворожих боєприпасів, проте пожеж там виявлено не було. У цих випадках сталось часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали 2 людини в Шевченківському районі Харкова. Також постраждав фасад торговельного об'єкта в Індустріальному районі.

Нагадаємо, учора в Харкові через обстріли окупантів загинув чоловік.