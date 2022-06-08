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В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію у Бериславському районі Херсонщини

Туди неможливо доставити гуманітарні вантажі. 

В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію у Бериславському районі Херсонщини
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

У Бериславському районі Херсонщини важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Тим часом окупанти розпочали підготовку до відзначення дня росії в області. У самому тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація, готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає”, – йдеться у повідомленні.

Херсон натомість регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російськая армія відводить війська з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області до Херсонщини. Такі дії можуть бути ротацією.

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