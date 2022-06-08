На Київщині після бойових дій постраждало більше ста підприємств, - Кулеба

На Київщині після бойових дій постраждало більше ста підприємств, 44 з них знищено повністю.

Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації (КОВА) Олексій Кулеба.

“Сьогодні пройшла одна з перших зустрічей із бізнесом та державними регуляторами. Ми обговорили актуальні теми та проблеми підприємств. Робимо усе, аби стати платформою та майданчиком, який допоможе вирішити ці питання”, - наголосив Кулеба.

Він додав, що обласна влада буде допомагати кожному підприємству, щоб зберегти та створити нові робочі місця для людей, а також стабілізувати економічну ситуацію.

Нагадаємо, у Київській області від 6 червня в очному форматі працює 80 закладів дошкільної освіти, до яких зараховано 2977 дітей.